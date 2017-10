Mida väiksem on muudatus, seda lihtsam on sul sellega kohaneda. Et kehakaal kontrolli alla saada, siis on oluline muudatuste juurde jääda. Eriti alguses.

1. Loobud teatud toitudest (veelgi hullem - toidugruppidest)

2. Ignoreerid oma nälga

Püüded jälgida, et mida sa sööd, siis pead õppima ära ka selle, et see toit peab täitma su kõhu. Kui sööd toitu, milles on vähe kaloreid ja toitaineid, siis pole ime, et 30 minutit hiljem on sul kõht tühi. Nii pead oma dieedi ja elustiiliga vastu vaid väga lühikest aega, sest keegi ei jõua pikalt nälga kannatada.

3. Muudad kõike korraga

Entusiasmi jagub ehk esimeseks nädalaks, et korraga jälgida dieeti, teha karmi trenni ja loobuda sotsiaalsetest suhetest. Aga muutuma peab sinu elustiil, mistõttu on olulisem teha muudatusi rahulikult ja aeglaselt, et su keha ja sa ise kohaneksite uue olukorraga.

4. Ohverdad une trenni ja toidu ettevalmistuse tarbeks