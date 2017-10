„Hispaania valitsuse poolelt oleme näinud üsna kangekaelset suhtumist, kuid praegu tuleb katalaanidel ja keskvalitsusel istuda laua ning leida mingisugune kompromiss,“ ütleb endine kaitseminister Hannes Hanso. „Vastureaktsioonina Hispaania valitsuse käitumisele on see, et paljude Hispaania ühtsust pooldavate hispaanlaste ja eurooplaste sümpaatia kuulub nüüd katalaanidele," ütleb Hanso. "Ka referendumil käinud hääletasid kindlasti paljuski protesti märgiks iseseisvuse poolt.“ „Ei ole Hispaania valitsuse, Kataloonia ega kogu Euroopa huvides, et tekiks pikaajaline komplitseeritud konflikt, millel puudub rahumeelne lahendus,“ arutleb Hanso. „Iga rahva seas on neid, kes lähevad oma eesmärkide saavutamiseks äärmuslikke teid, sealsamas Hispaanias pidasid baskid aastakümneid relvastatud võistlust omariikluse eest, ka Kataloonias võib selliseid inimesi leiduda. See õõnestab Hispaania ja Euroopa Liidu usaldusväärsust.“

Hanso sõnul sõltub edasine paljuski sellest, kui kaugele on valmis Kataloonia juhid minema, sest juba referendumi korraldamisega rikkusid nad Hispaania põhiseadust, millele selle loomise ajal kirjutas alla ka Kataloonia piirkond.

„Alguses teatasid katalaanid, et pärast referendumilt „jah“ sõna saamist kuulutatakse 48 tunni jooksul välja iseseisvus,“ ütleb Hanso. „Nüüd teatati, et referendumi tulemus viiakse Kataloonia parlamenti. See võib olla märk positsiooni muutusest. Aga mis selle tulemusega peale hakatakse? Siiani käib vaidlus, kas referendum oli legitiimne või mitte.“