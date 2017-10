Esmaspäeva hommikul vapustasid maailma uudised USA meelelahutuspealinnas Las Vegases toimunud massimõrvast. Külmavereline tulistaja uputas verre populaarse kantrimuusikafestivali Route 91 Harvest lõppkontserdi, mida jälgis 22 000 inimest. Esialgsetel andmetel sai surma üle 50 ja haavata üle neljasaja inimese. Festivalikülastajad nautisid 40aastase kantrilaulja Jason Aldeani esinemist, kui kostusid lasud. Kohalik aeg oli siis 22.08 pühapäeva õhtul. Kuulajad arvasid esmalt, et tegemist on ilutulestikuga. Ka Jason Aldean jätkas esinemist. Kui aga märgati, et inimesed üksteise järel veristena kokku kukuvad, puhkes paanika. NAGU LAHINGUVÄLJAL: Kontserdiväljakule jäid lebama surnud ja haavatud. (AFP/Scanpix) Bänd jooksis lavalt minema ja hirmunud inimesed põgenesid kontserdiväljakult. „Me jooksime üle laipade,“ ütles kontserdikülastaja Cari Copeland Pearson agentuurile dpa. Sotsiaalmeediasse postitatud videoklippidel oli näha elu eest põgenevaid inimesi ja kuulda relvatärinat.

„Tänane öö oli rohkem kui kohutav,“ kirjutas Jason Aldean hiljem Instagramis. „Mul puuduvad endiselt sõnad, kuid soovisin teile teada anda, et mina ja minu meeskond on turvalises kohas, lisas ta. Jason Aldean kutsus kõiki palvetama nende eest, keda see kohutav öö puudutas.

Tulistamine kestis vähemalt viis ja mõnedel andmetel koguni 20 minutit ning laske tehti sadu. Politsei regeeris suurte jõududega. Sündmuskohale saabusid raskerelvastuses eriüksused ja soomukid. Linna kohal lendasid helikopterid. Inimestel soovitati jääda siseruumidesse ja sulgeda uksed. Ajutiselt suleti Las Vegase peatänavad ja ka lennuväli ning sinna saabuma pidanud lennukid suunati ümber. Tulistaja asus 32. korrusel Tulistaja asus kontserdiväljaku vastas oleva kasiino- ja hotellikompleksi Mandalay Bay 32. korruse rõdul. Esialgse teate kohaselt lasid politseinikud tulistaja maha. Hiljem täpsustati, et ta leiti hotellitoast surnuna. Hotellituppa pääsemiseks tuli politseinikel uks õhku lasta. Las Vegase politseiülema Joseph Lombardo sõnul oli tulistajal hotellitoas mitu tulirelva. Kolm tundi hiljem avalikustati ka tulistaja nimi. Tegemist oli 64aastase valge mehe Stephen Paddockiga. NBC News andmetel elas veresauna korraldaja Las Vegasest 120 kilomeetrit kirdes Mesquite väikelinnas. Esialgu ei ole teada veresauna motiiv. Las Vegase politseiülema sõnul puudusid Paddockil sidemed terrorirühmitustega ja teda võib pidada nii-öelda üksikuks hundiks. Mandalay Bay töötajad kinnitasid, et Paddock oli hotellis ja kasiinos sage külaline. ABC News teatas, et varem raamatupidajana töötanud Paddock oli ka jahimees ja hobilendur. TULISTAJA: Stephen Paddock. (Twitter) Politsei kuulutas pärast veresauna tagaotsitavaks tulistajaga samas hotellitoas peatunud 62aastase naise Marilou Danley. Umbes samal ajal, kui avalikustati tulistaja isik, anti teada tagaotsitud naise tabamisest. Meedia andmetel on Marilou Danley´l Austraalia pass ja tõenäoliselt on ta pärit Indoneesiast. Politsei teatas pärast naise ülekuulamist, et ta ei ole tulistamisega seotud ning uurimisele enam huvi ei paku. Kui esimestes teadetes räägiti kahest hukkunust ja 24 haavatust, siis järgmistes juba vähemalt 20 tapetust ja sajast haavatust. Möödus veel paar tundi ja politsei avaldas kohutava tõe: surmasaanuid on üle 50 ja haavatuid üle neljasaja. Ohvrite arv võib veelgi kasvada, sest arstide hinnangul on 12 haavatu seisund kriitiline. Las Vegase politsei kutsus Twitteri vahendusel inimesi haavatute abistamiseks verd andma. Pensionil olev endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agent James Gaglioano sõnul suutis tulistaja tappa nii palju inimesi seetõttu, et ta asus kõrgel positsioonil ning kontserti kuulanud 22 000 inimest olid suhteliselt väikesel alal tihedasti koos. USA president Donald Trump avaldas kohaliku aja järgi varahommikul Twitteri vahendusel Las Vegase veresauna ohvrite omastele kaastunnet. Kurb rekord