Vaatlejad Atlandi nõukogu digitaalse kriminaaluurimise laborist (The Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab ehk DFRLab) uurisid Venemaa võimalikku sekkumist Kataloonia iseseisvusreferendumisse. Ehkki mõned hispaanlaste süüdistused vastavad tõele, pole kõigil väidetel siiski piisavalt alust, leidsid vaatlejad. Hispaania meedias on viimastel päevadel läbi käinud mure, et Venemaal on Hispaania-Kataloonia suhetes omad huvid mängus ning Moskvat süüdistatakse aktiivselt Kataloonia iseseisvusreferendumi mõjutamises. Ajaleht El Pais süüdistab Vene „võltsuudiste tootjaid, kelle Venemaa palkas USA-d ja Euroopa Liitu nõrgestama ning kes nüüd täisvõimsusel ka Kataloonias töötavad“. Siin teeb El Pais neli konkreetset süüdistust:

1. Kremli häälekandja Russia Today toodab oma hispaaniakeelses portaalis kallutatud lugusid.

2. Wikileaksi asutaja Julian Assange kuulutab oma peidukohast Ecuadori saatkonnas pooltõdesid ja arvamusnoppeid ehtsa tõe pähe. 3. Vene propagandarobotid möllavad sotsiaalmeedias täie hooga, jagades eriti aktiivselt Assange'i ning Venemaal asüüli saanud „vilepuhuja“ Edward Snowdeni arvamusavaldusi Kataloonia iseseisvuse kohta. 4. Uudistesaidid Russia News Now, News Front ja Disobedient Media on kremlimeelsed valeinformatsiooni levitajad. DFRLab alustas Russia Todayst. Ehkki El Paisis välja toodud RT artikli pealkiri oli eksitav, on RT ajakirjanik Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit korrektselt tsiteerinud. Sama ei saa aga öelda väljaande Sputnik kohta, mis paneb Junckerile suhu sõnad Kataloonia iseseisvusega leppimisest (tegelikult ültes Juncker, et Euroliit austab katalaanide hääletusel antud jah-sõna, kuid mitte tingimata piirkonna iseseisvumist). Ka muus osas on vaatlejate hinnangul RT olnud reportaažis ausam kui Sputnik, ehkki silma paistsid siiski päris mitu referendumit pooldavat lugu, kust vastuargumendid puudusid. Ka oli Sputnik see, kes Julian Assange'i säutsudele Twitteris erakordselt palju tähelepanu pööras (erinevalt RT-st). El Pais ei eksi selles, et Assange on tõepoolest - vähemalt Twitterit vaadates - sotsiaalmeedias Kataloonia teema prominentseim sõnavõtja, kelle arvamusele viitab väga suur hulk kasutajate säutse. Referendumi-eelsel perioodil kritiseeris Assange Hispaania võime korduvalt. Hämmastaval kombel sai Assange (kes pole peale arvamusavalduste Katalooniaga kuidagi seotud) Sputniku külgedel rohkem tähelepanu kui Kataloonia president Carles Puigdemont ja Hispaania peaminister Mariano Rajoy - kaks olulisimat tegelast Hispaania-Kataloonia konfliktis. Mis puudutab automaatseid sotsiaalmeedia postitusi ja automaatset jagamist ehk nn propagandamasina tööd, siis selles osas leiavad süüdistused tõesti kinnitust. Twitteri „liiklust“ uurides selgus, et tõenäoliselt juhtisid märkmisväärset osa postitustest automaatsed robotid. Siinkohal olgu täheldatud, et Venemaa arvutitest pärit roboteid oli siiski vähem kui kontosid (nii pärisinimesi kui robotkontosid) Katalooniast ja ka Ameerikast.