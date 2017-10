Eilne Kataloonia iseseisvusreferendum kujunes valijatele veriseks võitluseks Hispaania politseijõududega. Viga sai sadu katalaane.

Sotsiaalmeedias on jagatud ka videoid, mis on inimestes esile kutsunud raevu. Kahte videot jaganud šotlanna Islay Baila kirjutab täna, et ta ei suuda klippe enam vaadata, kuna reaalajas nähtuna hirmutasid need teda väga.

Kõnesolevad videod:

Politseivägiväld 1. oktoobril Kataloonias (AP, AFP, Reuters/Scanpix)

