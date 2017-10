USA ohvrirohkeima massitulistamise ajal – praegu on teada vähemalt 50 hukkunut – oli Las Vegases vähemalt kuus eestlast. Nende seas on ka meelelahutusärimees Gert Laasme.

Tänavad, mis muidu on väga tiheda liiklusega, on praktiliselt tühjad.

Laasme koduhotelli The Venetian laske kuulda polnud. Laasme kuulis tulistamisest sõpradelt, kes talle murelikult helistasid. Teati, et ka tema on tänaval liikumas. Praegu on eestlase sõnul hotellis rahulik.