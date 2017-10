Vale põsepuna asukoht rikub ka kõige perfektsema meigi.

Põsepuna õige asukoht sõltub mõnevõrra moest, kuid loomuliku tulemuse puhul on see kõige kõrgemal õunakesel sarna peal. Pane tähele, et põsed ei vajuks liiga alla, naerukurrust allapoole kandmine on juba kindlasti vale koht. Ka silmale liiga lähedale hajutamine pole hea. Tähtis on ka, et puna ei läheks ninale liiga ligidale, vahele peab jääma vähemalt ühe sõrme laiune ala. Põseruuž pole varjutamiseks, ära hajuta seda liiga pikalt piki sarnaluud ning tasub valida ka õige suurusega pintsel, liiga suure pintsliga saad ebamäärase tulemuse.

Valede toonide kasutamine põskede varjutamisel – puna ja modelleerimisvärv on erinevad asjad!