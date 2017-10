See eelmise aasta august oli perele raske. Ühelt poolt oli neile tütre sünd õnnistus ja uus peatükk elus, kuid seda varjutas naise raske haigus, mis vajas samuti tähelepanu ja tegelemist.

Itaalia naine sai emaks saades kohutava uudise - teda ei ole oma beebi kõrvale enam kauaks. Ta tegi kõik, et ta tütrekesel jääks ka aastate pärast mälestus emast...

Elisa Girotto saatus lubas talle vaid ühed jõulud koos pere ja tütre Anna seltsis. Ainult üks sünnipäev, mida ema ja tütar koos said tähistada.

40-aastase naise ilusad hetked koos tütrega röövis rinavähk, mis eelmisel nädalal naiselt elu võttis.

Kui enne surma õnnestus Elisal teha kõik, et tema tütar Anna teda ühelgi sünnipäeval ega jõuludel ei unustaks.

Elisa abiellus abikaasa Alessio Vincenzotto kuu pärast uudist, et tal ei ole kaua enam elada jäänud.

Leinav abikaasa kirjeldab, kuidas Elisa valis raamatuid, mänguasju ja nukke, et Annal oleks midagi mälestuseks oma emalt.

Tulevikus 13-aastaseks saavale Annale jättis ta esimesed kalliskivid ja ja salajase päeviku päevaks, mil tütar saab ilma emata 14-aastaseks.

Kui Anna saab 18-aastaseks, selleks tähtsaks sünnipäevaks valis Elisa tütrele gloobuse, kus on märgitud kohad, mida ema tütrel külastada soovitab.

Igaks sünnipäevaks lindistas naine sõnumi ja kirjutas kaks vihikut täis emalikke nõuandeid ja õpetussõnu.

Vincenzotto sõnul tellis Elisa kõik tooted internetist ja nad nägid kaasaga suurt vaeva, et kõik enne naise surma valmis saaks.

Elisa ei jätnud isegi abikaasat endast niisama ilma, vaid jättis talle nende koju peidetud vihjeid ja sõnumeid.

Viimase asjana palus ta meest, et too võtaks Anna endaga kõikjale kaasa, et tütar õpiks isa eeskuju järgima.

„Ma usaldan sind," ütles maisest ilmast lahkunud naine oma abikaasale.