Kataloonias Barcelona kesklinnas elav ja töötav eestlanna Viive Küttner sõnas Õhtulehega kõneldes, et õhk linnas on sündmustest ärev. „Kui keegi kohe ei sekku, läheb asi käest ära,“ kardab Viive .

„Euroopa Liit võiks sekkuda kiiremas korras. Vanemad ja rahulikumad katalaanid on ka praegu väga mures. Just rääkisin neist ühega ning ta on sama meelt, et keegi peab sekkuma kohe, muidu läheb asi täiesti käest ära,“ ütles Viive täna pärastlõunal, mööndes, et kõik on väga närvilised.

Kohapealset olukorda kirjeldades sõnas eestlanna, et õhus tiirutavad helikopterid, liiklus on pöörane ning suletud on kõik pangad.

„Ma tõesti soovin, et see hullumeelsus lõpeks,“ ütles Viive.

Eesti kui EL-i liige toetab Hispaania terviklikkust

Välisministeerium teatas eile, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. „Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega. Hispaania peab demokraatliku õigusriigina loomulikult tagama oma seaduste täitmise,“ seisis teates.

Euroopa Liidu parlamendi liige Urmas Paet on seoses avaldusega öelnud, et Eesti välisministeerium peaks Hispaania saadikule teatavaks tegema, et politseivägivald Kataloonias ei ole aktsepteeritav, lisades, et Eesti puhul on ju tegemist siiski EL-i eesistujaga.

