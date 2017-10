„Hispaania peaminister Mariano Rajoy ei taha kindlasti ajalukku minna mehena, kes laskis riigil laguneda, igal juhul on õhus suur konflikt,“ ütleb endine Eesti peaminister ja välisminister, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas. Kallase sõnul sõltub praegu palju Kataloonia juhtidest, sest Hispaania valitsus juba demonstreeris, et järele ei anta mitte tolligi. „Kuigi katalaanid on eestlastele väga sümpaatsed, siis tuleb arvestada sellega, et Kataloonia staatus on meiega võrreldes hoopis teine,“ laskub Kallas ajalukku. „Franco režiimi ajal oli Kataloonia iseseisvusest rääkimine kuritegu ja praktiliselt otsekohe pärast Franco langemist tunnustas Hispaania valitsus Kataloonia autonoomiat. Soodustusi ja autonoomia suurendamist on Katalooniale tehtud viimastel aastatel pidevalt.“

„Eesti on ammu juba öelnud, et Hispaania on lugupidamist vääriv demokraatlik riik ja ta ei vaja väljaspoolt sekkumist,“ meenutab Kallas. „Esimest korda ütles selle välja toonane peaminister Andrus Ansip.“

Järgnevad sündmused sõltuvad Kallase sõnul sellest, kuidas peavad ennast üleval katalaanid ja kui kaugele on valmis minema Hispaania valitsus. „Katalaanide jaoks on tõsine valik – kui kaugele praeguse juhid on valmis oma pooldajad juhtima,“ arutleb Kallas. „Teiselt poolt on kõige hullem see, kui Hispaania valitsus otsustab kasutada riigi terviklikkuse kaitsmisel täiemahulist jõudu, see tähendaks inimohvreid ja majanduslikku kahju. Paljudele meenuks sel puhul Hispaania kodusõda.“ Ka referendumi lubamine ehk auru väljalaskmine ei oleks Kallase arvates olnud lahendus: „Mulle meenub Lenini ja Kerenski omaaegne kokkulepe, kus Kerenski üritas Leninile järele anda, aga viimasel ei olnud mõtteski milleski vastu tulla.“