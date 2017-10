Margareti itaallaslik ehedus avaldub materjalide ja mustrite julges koosluses. Võiks öelda, et igal riideesemel on oma väike kiiks, mis seda ja selle kandjat massist eraldab. Ka rätsepatöö kvaliteet pole siinkohal järjekordne sõnakõlks, vaid omaette tase. Kõik tooted on tehtud kvaliteetsetest materjalidest, detailid on valmistatud tihti käsitööna. Seetõttu näevad rõivad ka mitu aastat hiljem välja värsked, nii värvilt, kujult ka stiililt. Margaret on mõeldud naistele igas vanuses ja suuruses. Margaret on julgele ja ettevõtlikule naisele, kes teab täpselt, mida ta elult tahab ja kuidas seda saavutada.

Tänavalt haarati viis imelist naist ja riietati nad sügis-talv 2017 kollektsiooni. Naiste suurus ega vanus polnud määrav. Määravaks oli nende iseloom, mis kandus üle ka seljas olevale riideesemele. Tulemus, nagu ise näha võite, on kütkestav! Ja see ongi Margareti tuum. Margaret on kõik need naised, kelle natuur on tugev. Nad on iseseisvad ja julged! Nad ei lase kellelgil end määratleda, veel vähem kleidil. Kleit on kandja nägu #KleitOnMinuNägu