Eelmisel kuul kirjutas Õhtuleht Texase paarikese julgusest oma armastust maailmale demonstreerida. Lopsakas naine koos oma kihlatuga mõjus looduses tehtud fotodel eheda ja kirglikuna. Nüüd tabas paari aga ootamatu ebaõnn...

Fotodel olev Stephanie vallandati terves maailmas inimesi puudutanud fotosessiooni tõttu, vahendab Mirror.

Fotograaf Bria Terry`i tehtud fotod läksid Facebooki abil ringlema ja ja naise tööandjaks olev pank väidab, et nende otsust saatis mure, et neid fotosid näeb terves maailmas liialt palju inimesi. Nii tekkis tööandjal mure, et kuidas mõjutab see nende tööd ja firmat.

Stephanie sõnul öeldi talle firmast, et naine oli paljas ja ebasobiv neil fotodel, mistõttu peab peresõbralik tööandja naise vallandama.

Naine vaidles küll vastu, et kõik on sündsalt kaetud, sest bikiinipüksid olid tal jalas. Rinnad surutud mehe vastu ja kaetud veel pealegi lahtise seljaga kleidi tarbeks mõeldud rinnahoidjaga.

Asja muudab aga veelgi kurvemaks nende jaoks see, et paar sai just rõõmsa uudise: nende perre on oodata poisi sündi. Kuid nüüd jäeti tulevane ema tööta...