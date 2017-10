Õhtulehe poole pöördus üks televaataja, kes on suur „Terevisiooni“ fänn. Kuid talle on silma jäänud, et hommikusaate ilmaprognoos on alati liialt helde ning näitab varajastel hommikutundidel õues olevat hulga soojemaid temperatuure, kui tema termomeeter.

„Ilmateade näitab ikka hulga soojemaid temperatuure, kui tegelikult väljas on. Ise elan ma Kadriorus ja kui „Terevisioonis“ on ilmateate järgi hommikuti sooja lausa 12-13-14 kraadi, siis minu termomeeter näitab küll alla 10 kraadi sooja,“ tõdes hommikusaate fänn.

ERRi pressiesindaja Silver Kuusiku sõnul võib erinevus tulla sellest, et „Terevisiooni“ välisrõdul kuvatavad numbrid tulenevad termomeetrist, mis on paigutatud telemaja katusele ning selle järgi Tallinna soojakraadid võetaksegi.

„Temperatuuri mõõtmine oleneb ju mitmetest asjaoludest, nt kas termomeeter on varjus või lagedama päikese käes jms. Sisuliselt siis nii, et ei saagi olla kindel, et temperatuur, mida näen oma köögiakna peal olevalt termomeetrilt, on sama, mis „Terevisiooni“ termomeetril. Mõõtmistingimused on ju erinevad. Kõikide kodudega sama termomeetrinäitu saavutada on ilmselgelt võimatu,“ selgitas Kuusik.