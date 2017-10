Arvukate ilulõikuste poolest tuntud USA reality-staar Heidi Montag tõi pühapäeval ilmale esiklapse, poja, kellele tema ja ta abikaasa Spencer Pratt panid nimeks Gunner Stone.

Telesarjast „The Hills“ tuntud paari esindaja teatas ajakirjale Us Magazine, et beebil on heledad juuksed ja sinised silmad.

Family portrait💙 Ready for our son! #9monthspregnant A post shared by heidipratt (@heidipratt) on Sep 27, 2017 at 9:14am PDT

„See oli mu elu raskeim kogemus, kuid vaev sai kuhjaga tasutud,“ ütles oma rasedust Instagramis põhjalikult kajastanud Heidi lapse sünni kohta ajakirjale.