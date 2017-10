Aasta säravaim moespektaakel Tallinn Fashion Week tervitab moesõpru juba järgmisel nädalal, mil seab end neljaks päevaks sisse Telliskivi Loomelinnakus paiknevasse Vaba Lava teatrisaali. Pileteid 11.-14. oktoobril toimuvale moemaratonile on nüüdsest võimalik soetada Piletilevi müügipunktidest ja veebist.



Eesti moe tähtsündmus Tallinn Fashion Week leiab aset 11.-14. oktoobril Vaba Laval ning toob publiku ette nii 22 disaineri ja brändi uusima loomingu kui ka võimsa Kuldnõela gala, mille raames antakse üle kõige värskemad Kuld- ja Hõbenõela auhinnad. Neli päeva kestev moemaraton annab harukordse ülevaate Eesti moeloojate tegemistest ja siinse rõivakunsti aegumatust ilust, viies pealtvaatajad lummavale rännakule läbi põneva loomegalaktika ning tuues lavale nii Eesti käsitöötraditsioonid kui ka trendituultest kihava disaini.



Sügisesele moenädalale annab 11. oktoobril avalöögi rahvusvahelisel moeskeenel meesterõivastega ilma tegev Kristian Steinberg, kes esitleb TFWl oma esimest naistele suunatud kollektsiooni. Steinbergi etendusele järgneb aga suurejooneline Kuldnõela gala, mille käigus selgitatakse välja kodumaise moemaastiku eredaimad tähed ning mille raames saab näha kuue särava moekunstniku värskeimaid kollektsioone. Kuldnõela auhinnale kandideerivad Kristina Viirpalu rõivabrändiga KV Couture, Marit Ilison ja Kadri Kruus, Hõbenõela auhinnale on sel aastal nomineeritud Xenia Joost, Mare Kelpman kaubamärgiga Kelpman Textile ning Mari-Liis Saretok rõivabrändiga Kokomo Collection.



Tallinn Fashion Weeki võimsale avalöögile järgneb aga veel kolm värvikirevat moepäeva, mis toovad lavale magusa moeassortii ja Eesti rõivakunsti tipptegijad. 12. oktoobril astuvad lavale Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier ning Tallinn Dolls by Karolin Kuusik, 13. oktoobril aga BonBon Lingerie, Nymf, Katrin Aasmaa, Diana Arno ja Tiina Talumees. Kolmeteistkümnendat moenädalat jäävad 14. oktoobril lõpetama Vilve Unt, Piret Kuresaar, Liina Stein ning moeühenduse Embassy of Fashion disainerid Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos.



Tallinn Fashion Weeki piletid on müügil nii Piletilevi müügikohtades kui ka veebis.



TFW 2017 kevad, Monton (Erlend Štaub)

Tallinn Fashion Weeki programm



Kolmapäev 11.10

18.00 Kristian Steinberg

20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Neljapäev 12.10

18.00 Sirimiri, Mammu Couture

19.30 Iris Janvier

21.00 Tallinn Dolls by Karolin Kuusik

Reede 13.10

18.00 BonBon Lingerie, Nymf

19.30 Katrin Aasmaa, Diana Arno

21.00 Tiina Talumees

Laupäev 14.10

18.00 Vilve Unt, Piret Kuresaar

19.30 Liina Stein

21.00 Embassy of Fashion



Tallinn Fashion Weeki piletid on müügil nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal.

Liitu sügisese Tallinn Fashion Weekiga ka Facebookis.