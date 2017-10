Näitlejatar Grete Klein jagab Instagramis kuuma pilti endast ja oma kallimast, produtsent Ergo Kullast. Liftis tehtud endlil on näha, kuidas Kuld hoiab kätt Kleini kaela ümber ja teda suudlema hakkab.

Grete on pildi allkirjaks kirjutanud „My everything“ ehk „Minu kõik“. Grete ja Ergo, kes töötavad koos ka sarja „Padjaklubi“ juures, suhe tuli avalikuks aprillikuus, kui kirjutati, et Grete ja tema politseinikust kallima Pirko teed on lahku läinud. Nimelt oli Grete sotsiaalmeediast kustutanud kõik pildid, kus ta Pirkoga koos oli.

Elu24 toimetusse jõudsid kaadrid Gretest salapärase mehega ning Õhtulehe toimetusse tuli info, et tegu on Ergo Kullaga. Grete teemal pikemalt peatuda ei soovinud, Ergo jäi toona tabamatuks. Mõni aeg hiljem polnud enam mingit kahtlustki, et Grete uus kallim on just nimelt naisest 13 aastat vanem Ergo – Grete Instagrami kontole hakkas tulema ohtralt pilte, kus seekord mees juba äratuntav oli.