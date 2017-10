Nimelt tahab ta seksuaalalal õpetama hakata ka meie järelkasvu, ehk juba alates 14-aastasi koolitama teemadel, kus on naise kliitor ja mis see seks üldse õigupoolest on.

„Ma räägin just holistilisest seksuaalharidusest, seda, mida meie koolides sellises formaadis veel ei ole. Paljud vanemad on käinud koolitusel ja öelnud, et mina küll oma lapsele seksist niimoodi rääkida ei saa, täiesti vabalt, nagu sina,“ selgitas Kärsin.

Jõekalda oli siiski asjas väga kahtleval seisukohal.

„Oot-oot nüüd. 14-aastastele lastele tahad hakata selgeks tegema…,“ oli ta segaduses.

Kristjan Jõekalda Kärsini ideest vaimustuses ei olnud. (kuvatõmmis/ Kanal 2)

„Aga õpikutes pole isegi naiste kliitorit, seal on välimised suguelundid, aga sisemistest pole juttugi!“ põhjendas naine.

Jõekalda sõnul oli ka temal kunagi tund, kus räägiti, et on mees ja on naine ja rohkemat polegi vaja ning arvas, et ega koolides nagunii sellist tundi läbi ei lastaks.

Kärsini sõnul ei hakkagi ta lapsi õpetama koolis, vaid ta kutsub nad enda juurde. Kärsini arvates on lastele sellist õpetust kindlasti vaja.

„Üks 18-aastane poiss küsis mu käest koolituse lõpus: Epp, kas enne seksi tuleb siis alati pesta ka? Üks naine ütles, et tema mees tuleb koju ja ütleb, no, kas sa soolast ampsu tahad? Mina küll ei tahaks!“ tõi naine näiteid, mille peale nii Margna kui Jõekalda punastama hakkasid. „Meil on siin peresaade!“ karjatas Jõekalda.