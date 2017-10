Oktoober on ETV2-s inimõiguste kuu ning sel puhul jõuavad teisipäeviti ekraanile auhinnatud dokumentaalfilmid.

Põnevad ja kauni filmikeelega linateosed räägivad lood muusikast, spordist, ajakirjandusest ja erilistest inimestest. „Mul on väga hea meel, et tänavune filmivalik toob ETV2 vaatajani möödunud hooaja dokfilmide koorekihi. Viis oktoobris eetrisse jõudvat filmi avavad inimeseks olemise tumedamad küljed, aga samas näitavad, et inimlikkusel on võime säilida ka keskkonnas, mis on täis hävingut ja lootusetust. Need on filmid, millest saab ammutada vaimujõudu ja mõttejulgust,“ räägib teemakuu filmivaliku kokku seadnud Viola Salu.

Teemakuule teeb 3. oktoobri õhtul kell 22.05 alguse Läti ja Norra koostöös valminud film „Vabaduspäev Põhja-Koreas“, mis jutustab skandaalse ansambli Laibach kontsertreisist Põhja-Koreasse, kuhu peaks esimese lääne rokkmuusikaansamblina minema mängima mõni rahvusvaheliselt tuntud megastaar, kuid ometigi sai esimeseks pääsukeseks hoopis Sloveenia industriaal-skandaal-radikaalgrupp Laibach, kes on terve karjääri vältel mänginud totalitaarse propaganda instrumentidega ja seega selleks ülesandeks täiesti ideaalne.