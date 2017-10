Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ toob täna õhtul televaatajate ette loo, kus kaamera ees jagab oma muret heteromees, kes enda sõnul langes rikka homo küüsi ning et ta oleks peaaegu ka ise homoks tehtud. „Kuuuurija“ asub uurima, kas homosid on võimalik tervendada.

Tänases saates võttis Katrin Lust sihikule üsna keerulise, kuid meie ühiskonnas palju kõneainet tekitanud teema. Kas homoseksuaalsus on kaasasündinud, kas see on üldse haigus, kas see on nakkav haigus ja kas seda on võimalik ravida? Kaamera ees räägib oma loo heteromees, kes oleks ääre pealt ka ise homoks muudetud.

