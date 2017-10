Kogu projektala ulatuses rajatakse mõlemas sõidusuunas kõnniteed ning nelja meetri laiune jalgrattatee, mida eraldab sõiduteest kõrghaljastusega muruala. Promenaadi lahendus on välja töötatud koos maastikuarhitektidega ning arvestatud on rekreatiivsete tegevustega. Alale istutatakse kõrghaljastust, põõsaid, väikevorme ning see on kujundatud kui ribapark.

Aas kinnitas, et rannaala säilib suures osas olemasolevas mahus

„Reidi teega loodavad kergliiklusteed annavad linlastele võimaluse liikuda mereäärsetes piirkondades, mis praegu on paljuski tühermaad,“ ütles Aas.

Sadama alale suunduvate kergliiklusteede juurde on kujundatud eriilmelised sadamaelu tutvustavad väljakud ning rajatakse erineva otstarbega puhkealad. Aas kinnitas, et rannaala säilib suures osas olemasolevas mahus ning rannapromenaadilt rajatakse juurdepääsud liivaluitele.

Taavi Aasa sõnul on Reidi tee valmimine vajalik ka kavasoleva peatänava projekti tõttu, mis annab kesklinnas eelise jalakäijatele ja vähendab sõiduradade arvu. „Peatänav teeb Narva maantee ja Pärnu maantee vaiksemaks paigaks. Samas ei saa me sulgeda ligipääsu sadamale ja selleks on vajalik Reidi tee.“

Aas mainis, et vee erikasutusloa saamine tähendab seda, et Reidi tee ehitamise keskkonnamõju on lubatavates piirides ja varasem keskkonnamõju hindamine on läbi viidud korrektselt. Linn on Reidi teele ehitusloa andmisel toiminud õiguspäraselt ja samal seisukohal on ka Tallinna Halduskohus.