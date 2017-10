Internetileht wayoflife.org märgib, et tõenäoliselt esimene iseendaga abiellu heitnu oli Linda Baker aastal 1993. See mood hakkas laiemalt levima pärast samuti iseendale truudust vandunud Sara Sharpe'i raamatut „A Dress, A Ring, Promises to Self“ (“Pulmakleit, sõrmused, vanded iseendale“).

The Times kirjeldab Sophie Tanneri iseendaga abiellumist Inglismaal Brightonis. Pruut oli kombekohaselt valges, paarkümmend päevalillekimpe kandvat pruutneitsit saatsid teda kujuteldava altari ette, kus piduliku toimingu sooritas kardinaliks rõivastatult Sophie sõber, pärides, kas naine vannub, et armastab, austab ja rahuldab iseennast. Sophie sõnul kipuvad inimesed hämmeldunult vaikima, kui ta oma sooloabielust räägib, või kukuvad rääkima labaseid nalju masturbeerimisest. 38aastane naine ise näeb oma teos pigem feministlikku sümboolset akti. Vastust vanaemalikule küsimusele: „Millal sa lõpuks rahuned ja mehele lähed?“ Sophie meelest pakub tänapäev nii palju eri võimalusi õnnelikuks vahekorraks, et ta otsustas näidata – naine võib ka üksi, ilma printsita läbi saada.

Kanadas Vancouveris on Alexandra Gill juba 11 aastat iseendaga abielus olnud. Tema loo algus on pisut teistsugune. Ühel heal päeval rääkis ta pruutkleidiõmblejast sõbratar, et tal on kogunenud kümneid pruutloore, mida ei õnnestunud müüa. Et peab need lihtsalt laiali jagama. Seda juttu kuulis veel üks neiu, kel kombeks suviti sõbrannadele pidu korraldada, ja ütles: „Teate, paneme seekord peol endale pruutloorid pähe.“ Mõte arenes varsti edasi ja otsustati korraldada suur pulmapidu, kus sõbratarid iseendaga abielluvad. Pulmad nagu ikka – pruudid saabuvad uhketes Cadillacides, sõidavad linna parki, kus altar on üles pandud, ja toostideks on šampus külmas.

Nii tehtigi. Ja Alexandra on 11 aastat iseendale truu abikaasa olnud.