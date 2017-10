Kohalik televisioon oli uudistesaateis inimesi nimme kutsunud juba varahommikul kogunema, lootes, et siis jõuavad kogu maailmas teleekraanidele esimestena kaadrid üksmeelsest rahvast ja neid materdavatest tuimade nägudega politseinikest. Kuigi paljud noored löödi tagasi, said paljud pensioniealised siiski kohe hääletada nagu ka Kataloonia juhtkond. Kuigi neidki püüti igati takistada.

Madridi keskvalitsus ja põhiseaduskohus olid referendumi seadusevastaseks kuulutanud juba varem ja täitsid nüüd oma lubadust selle korraldamist jõuga takistada. Hommikul võeti üle ka Kataloonia autonoomse piirkonna teekommunikatsioonikeskus, et segada igasugust ühendust eri piirkondade vahel. Võitluses rahvaga võtsid korrakaitsejõud tarvitusele kummikuulid ja pisargaasi. Juba pärastlõunal teatati vähemalt 330 vigastatud tsiviilelanikust ja 11 vigastatud politseinikust. Kataloonia omavalitsus palus inimestel hääletussedel välja printida ja minna sellega ükskõik millisesse valimisjaoskonda, mida politsei ei ole suutnud jõuga sulgeda.

Iseseisvusreferendumivastate süüdistustele püüdis õli tulle valada ka Hispaania üks suuremaid ajalehti El Pais, avaldades paar päeva tagasi üsna tõestustevaese pika kirjutise, kuidas Moskva võimud püüavad Twitteri-kampaaniaga suunata kataloonlasi keskvõimu vastu. „Nende eesmärk on eeskätt lüüa mõra Euroopa Liidu ühtsusse,“ süüdistas E Pais. Kuid tavaliselt nii hästi peale minev kirjeldus Kremli karvasest käest kataloonlastele ei mõjunud, nagu ka Madridis väljaandest väljaandesse korduv teade, kuidas juulikuine küsitlus olla näidanud, et peaaegu pooled katalaanid on iseseisvuse vastu ja pooldajaid on vaid 40 protsendi ringis.

Peaminister pooldas jõuvõtteid

Juulikuine küsitlus oli unustatud oktoobriks, pärast seda kui Hispaania endisest provintsiametnikust peaminister Mariano Rajoy oli teinud kõik, et niigi aastakümneid kestnud vaen Madridi ja Barcelona vahel süveneks ja kasvaks avalikuks vastuhakuks. Karmi käe poliitika, arreteerimiste ja rahena sadavate trahvide asemel olnuks mõistlik maha ja istuda ja kompromisse otsida – ilmselt Kataloonia autonoomiat ja rahalist võimekust suurendades.

Kataloonia rahvaarv on muu Hispaaniaga võrreldes suhteliselt väike, vaid 7,5 miljonit inimest. Kuid see piirkond annab veerandi riigi tuludest, saades vastu piltlikult öeldes sente. Sealset isepäist rahvast on püütud keskvõimumeelseks painutada Franco aegadest saati. Tulemusteta. Eile teatas oma toetusest katalaanidele ka teine Hispaania isepäine rahvas, baskid.

Samal ajal kui suur osa lihtsaid eurooplasi pigem toetas katalaane, on Euroopa Liidu poliitiline juhtkond igati püüdnud Barcelona taotlusi maha suruda, kartes „iseseisvuste paraadi“ – seda võivad väga tõenäoliselt soovida ju šotlased, Põhja-Iirimaa elanikud, flaamid, baskid ja paljud teised.