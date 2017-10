Sel kevadel avatud töötukassa töötust ennetavate täiendusõppe võimaluste vastu tuntakse enim huvi Ida-Virumaal, 80% koolituskaardiga koolitustele suunamisi on seotud eesti keele õppega. Esimese viie kuuga on suunatud eesti keelt õppima 602 inimest.

„Erinevad uuringud näitavad, et riigikeele oskus on üks peamisi tegureid, mis määrab muu emakeelega inimeste edukuse tööturul. Meil on olnud pikalt tõsine mure, et tasuta eesti keele õppimise võimalusi pole olnud piisavalt. Töötukassa toel avatud keeleõpe on toonud sellele murele olulist leevendust,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski..

Seost eesti keele oskuse ja sissetulekute vahel kinnitavad rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu (PIAAC) andmed. Kui eesti keelt halvasti oskavad vene koduse keelega inimesed võivad sõltuvalt elukohast teenida kuni 30% vähem sarnase taustaga eesti koduse keelega inimestest, siis keskmise eesti keele oskuse puhul on see erinevus oluliselt väiksem ning hea eesti keele oskusega inimeste palgad ei erine eesti koduse keelega inimeste palgast üheski piirkonnas.