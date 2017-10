Miljardid avaldasid 29.septembril uue singli „Vilkuvad Kollased“, mida võis kuulda ka telesaates "Kolmeraudne". Miljardite debüütalbum ilmub 10. novembril ja kannab nime „Kunagi Läänes“.



Värske singli sõnade autor Marten Kuningas ütleb, et "Vilkuvad kollased” on mulje meie linnastuvast ühiskonnast. "Foori punane ja roheline on kustunud, poolused sulavad ja metsad langevad. Uued põlved kasvavad ruumis, mille väärtused on üles ehitatud tühjale tarbimisele. Keeruline on jälgida, kes otsustab ja miks. Liidrid, nagu kogu ühiskond, on ühtmoodi segaduses, sest vilkuvad infokillud on vastuolulised ning vahelduvad liiga kiiresti.”

Miljardid (Herkki-Erich Merila)

Marten Kuninga sõnul on debüütalbum "Kunagi läänes" kommentaar lääne elu kohta: "Siin on esimese maailma üksildustunnet, sõltuvussuhteid, otsinguid ning ajastule omaseid maneere. Teisalt on seda kriitikat tasakaalustamas üleskutse universaalsele armastusele ning jutlustus hinge ajatust olemusest. Bänd säilitab oma esoteeriliste kalduvuste suhtes siiski teatava distantsi, lubamata kordagi muutuda liialt läilaks. "Kunagi läänes" on ühtaegu nukker tõdemus inimseisundi paratamatusest kui ka imetlus kõige kauni suhtes, milleks me võimelised oleme.”

Miljardid on Eesti tippmuusikutest koosnev bänd, mille koosseisu kuuluvad Marten Kuningas (solist), Kristjan Kallas (trummar), Peedu Kass (basskitarrist) ja Raul Ojamaa (kitarrist).

Miljardite muusikastiili võib iseloomustada, kui tugeva eneseirooniaga (eso)rock`i.

Kuula lugu “Vilkuvad Kollased” SIIT.