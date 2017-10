„Viimasel päeval metsas ekseldes ma ei julgenud enam isegi puhata, sest teadsin, et kui kas või korraks maha istun, ei jaksa ma sealt enam üles tõusta,“ räägib 91aastane kirglik seeneline Lev, kes eksles Nõva metsades söömata neli päeva, kuni sattus õnnekombel kokku teiste seenelistega.

„Mul ei olnud kaasas ei telefoni, tikke ega süüa. Mitte midagi. Ainult käekell oli. Püüdsin süüa pohli, aga see ei õnnestunud hästi, sest mul on ju ainult üks hammas suus,“ räägib kõrges eas ekstreemse seikluse läbi elama pidanud vanahärra naerdes oma üksikule kuldhambale osutades. Nüüd saab ta juba lõbusamalt metsas veedetud kolmele ööle ja neljale päevale tagasi vaadata, sest on elu ja tervisega tagasi kodus.

Kuuse alla magama

Oma vanusest tubli kümmekond aastat nooremana näiva vanahärra käepigistus on tugev ja jõuline. Nagu noorel täisjõus mehel. „Ellujäämiskursus“ metsas ei ole teda maha murdnud, ainult põlved teevad veidi valu. Ehk aitas vastu pidada see, et varem merelaevastiku laskurina ja hiljem laevaremonditehases töötanud mees on terve elu tegelnud spordiga ning noppinud omal ajal poksis ja stendilaskmises hulganisti esikohti ja diplomeid. Tallinnas Koplis ühes sealsetest Stalini-aegsetest korrusmajadest elav Lev on olnud ka jahi- ja kalamees. Oma hea sõbra Genaga tutvuski ta paarkümmend aastat tagasi, kui nad sattusid Emajõel koos latikaid püüdma. Sealt alates on sõbrad ka koos seenel käinud.Tol ajal ei osanud nad veel aimatagi, milliseks kujuneb nende seenelkäik septembris 2017.