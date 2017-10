„Daamid ja härrad!” pöördub DJ BoBo ülima viisakusega publiku poole. „Harjutasin tänase kontserdi jaoks eesti keelt,” teatab Saku suurhallis 25. lavajuubeli kontserti andev klubimuusika superstaar. „Tere! Täna tähistame DJ BoBo 25. sünnipäeva. Tõstke käsi, kes on varem minu kontserdil käinud,” veerib ta paberilehelt eesti keelt lugeda. Kätemeri. „Vau! Päriselt?” on muusik üllatunud. „Paneme siis peo püsti!”

Juba kolmanda loo ajal hakkab tööle lava pürotehnika ning muusika bassinootide rütmis hakkavad tantsima leegiheitjad. Kuumalaine jõuab tagarittagi – hea, kui esirea rahval kulmud ja juuksed alles jäävad. „Daamid ja härrad! Ma tahaks näha teie kõigi käsi!” palub staar viisakalt. Rahvas kuuletub, kõigil on käed püsti. Ka neil, kes tagasihoidlikumalt kaasa elavad. „Nüüd küljelt küljele!” õpetab DJ BoBo. Muusiku sarmile on raske ära öelda ning rahva kätemeri hakkab kuulekalt lainetama. Publikus tekib kambavaim. Käed on püsti ka istuval publikul. Mõned neist on tooliltki püsti tõusnud.

TANTSIV PÜROTEHNIKA: DJ BoBo lavalt ei puudunud muidugi leegid ja sädemed. (Martin Ahven)

Märkamatult on lavaesine inimesi täis. Enamik neist keskealised. Näen ka mõnda hallijuukselist vanaprouat. Pole midagi imestada – DJ BoBo tähelend ulatub 80ndatesse ja 90ndatesse.

Minu kõrval täiest kõrist DJ BoBo lugusid kaasa laulev Meelis on kontserdile tulnud oma parimate sõpradega. „DJ BoBo!” hõikab ta lakkamatult. „See on nii vinge,” kiidab ta sõpradele. Sõbrad nõustuvad. Tantsusammul müksume üksteise vastu. See on minu võimalus uurida fännilt, mis ta siia toonud on. „DJ BoBo!” karjub ta mulle vastuseks kõrva. „Kui vana ma olin, kui see laul välja tuli? Ma olin alles poisike! Nii pikk,” näitab ta rõõmsalt käega. „Me kasvasime selle muusikaga üles! Miks minu poeg midagi sellist ei kuula? Kuulab oma ...” naerab Meelis.

Meelise jutu peale vaatan natuke ringi. 20. eluaastais noori tõesti napib, et mitte öelda pole üldse. Ometi kohtan ühte eakaaslasest tuttavat. „Ema tahtis tulla. Roomasin kaasa,” selgitab ta. No selge. Oleks võinud vist ka ema kaasa kutsuda, aga minu ema oli tol ajal punkar. Klubimuusikat ei kuulanud.

NOORIM FÄNN: Et enamik DJ BoBo fännidest on juba lapsevanemad, oli neist nii mõnigi oma pisikesed põnnid kaasa võtnud. (Martin Ahven)

Küttis publiku tulikuumaks

DJ BoBo hakkab otsi kokku tõmbama. Rahvas on aga hoo nii üles saanud, et ei taha sellest kuuldagi. Staari tänusõnade peale kostub kõrvulukustav aplaus, rõõmuhõisked ja jalgade trampimine. Meeletu! Fännid on pöördes. DJ BoBo kehitab jahmunult õlgu. Publik, keda tuli alguses üles kütta, on nüüd nii kuum, et tantsiks veel mitu tundi otsa.

KAUNID DAAMID: DJ BoBoga jagas lava ka tema abikaasa Nancy (vasakul). (Martin Ahven)

„Kas teeme veel?” küsib ta. Iseenesestmõistetav. Kontserti alustanud ajamasin ilmub taas ekraanile. Kettad hakkavad 1887 pealt oleviku poole liikuma. Aga aastaarv ei peatu mitte praegusel, vaid hoopis 2019. aastal. Tere tulemast tulevikku! Leegiheitjad on täies hoos, kahuritest paisatakse õhku pisikesi paberitükikesi. Laserid ja tuled vilguvad. Olen justkui VHSilt mängitavas muusikavideos. DJ BoBo lõpetab kontserdi pürotehnikasõu ja tantsusammudega ning kiidab publikut taevani.