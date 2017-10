„Mis siis saab, kui keegi ei tahagi osta?” muretseb maalingutega pesakasti disainer Hele. Kuuldes, et see on täitsa tõenäoline ning eelmine aasta jäigi suur osa müümata, tekib temas kerge ärevus. „Kuulsid, Märt? Eelmine aasta ei ostetudki paljusid asju!” sosistab ta pesakasti kaasloojale. Märdi ja Hele pesakastile pakkumisi ei tulnudki.

Üllatustootena pannakse müüki puidust kuusejalg, mille lugu tuleb lavale jutustama disainer ise. „See on kuusejalg, mida saab 365 päeva aastas kasutada!” alustab disainer müügikõnet. „Saab kõrgemalt asju kätte ja lapsed ulatuvad kraanikausi ääres käsi pesema,” kiidab ta. Disaineri sõnul on kuusejalg valmistatud kommertsdisainina tehtud köökide ja garderoobide jääkidest. „Mis ma veel ütlema pean, on see, et tegu on tõsise etno-retro pärimuskultuuri tootega! Siia on sisse pandud lüpsipink ja puidumeistrite pitskruvi,” naerab ta. „Kuulutan pukile nimega Paavo pakkumise avatuks. Teie terviseks!” hõikab disainer ja võtab klõmaka veini. Lihtne lüpsipink ja kuusejalg lähebki 130 euroga kaubaks.