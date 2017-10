„Mulle tundub, et see jäi minu viimaseks esinemiseks Eestis,“ ütles maestro Raimonds Pauls vahetult pärast laupäevast esinemist Nordea kontserdimajas.

„Olen laval olnud 60 aastat. Aitab. Mul on turjal juba 82 aastat, see iga pole naljaasi. Kontserdi teises pooles tundsin, et küllaltki raske on juba mängida, väsin lihtsalt ära. Lisaks veel prožektorid, mis näkku paistavad ja et ma esitamisele tulevaid lugusid pean ise teadustama. Veel vene keeles ja võib-olla mõnele see ei meeldinud. Kuid siinkohal julgen ma küll öelda, et keel pole siin milleski süüdi,“ märkis Pauls.

„Loomulikult olin ma enne kontserti natuke närvis. Eriti kava esimese poole osas, kus koos Läti Raadio bigbändi ja kammerorkesteriga Sinfonietta Rīga esitasime maailma klassikasse kuuluvate aariate töötlusi. Aga tundub, et läks hästi, rahvas võttis meid kenasti vastu. Mina jäin kontserdiga igatahes rahule ja tundub, et ka publik. Mis on tore, sest vaevalt ma Eestis ja Tallinnas kunagi enam esinen. Öeldakse, et ära kunagi ütle ei, aga mulle tundub küll nii. Kaks tundi laval esineda on minu jaoks siiski juba liig mis liig.“