Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 1. oktoobri valik.

Möödunud nädala pluss | Paarisaerulise neljapaadi medalivõitudega on Eesti spordisõber viimastel aastatel küll harjunud, kuid seekordne MMi pronks on kogu hooaja kulgu arvestades eriti väärtuslik. Peatreener Matti Killing otsis pikka aega vigastatud Andrei Jämsäle asendajat ja alles päris viimasel hetkel jõuti Kaur Kuslapini, kes täitis kogenud ametivenna koha suurepäraselt. 27aastase Kuslapi jaoks oli tegemist karjääri esimese tiitlivõistluste medaliga. Paadikaaslastel Tõnu Endreksonil ja Allar Rajal on koos 11, Kaspar Taimsool 10 medalit.

Matti Killing. (Robin Roots)

Möödunud nädala miinus | Teisipäeval saabus ajakirjanike elektroonilisse postkasti kurb teade: freestyle-suusataja Kelly Sildaru käis põlveoperatsioonil, mis tähendab, et 15aastane sportlane ei osale järgmisel aastal toimuval taliolümpial. „Sellisest operatsioonist täielik taastumine võtab reeglina aega 6-9 kuud, aga operatsioon ise on vaid 20 % paranemisest,“ tunnistas lõikuse läbi viinud doktor Madis Rahu. Õhtuleht soovib Sildarule kiiret paranemist!

Kelly Sildaru. (Alar Truu)

Alanud nädala ennustus | 55 % on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja jõuavad nädala teisel poolel toimuval Kataloonia MM-rallil poodiumile.

Autoralli MM-sarjas on tänavu peetud üheksa etappi, millest viiel on Tänak ja Järveoja jõudnud kolme hulka. Itaalias ja Saksamaal suudeti alistada kõik konkurendid. Kataloonias on Tänaku senise karjääri parim tulemus mullu välja sõidetud kuues koht.