Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna leidis, et Eesti kui Euroopa Liidu liige peab siiski väga sügavalt mõtlema, mida teeb. „Eesti ei saa juhinduda ainult sellest, kas meil endal on mingisugune potentsiaal või mitte. Peab jälgima, kuidas see mõjutab Euroopat laiemalt, kuidas üleüldine Euroopa suhtumine on. Samuti mõtlema, kui palju võib veel potentsiaalselt selliseid asju (iseseisvuse saavutamise soove) Euroopas olla, ning küsima, mis saab, kui nad kõik hakkavad sama teed minema.“

Peaminister Jüri Ratas on jaganud lootust, et tekkinud olukorda saab demokraatlikult lahendada, ning tõi välja, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. „Hispaania on õigusriik ning usun, et riigi sisepoliitilised küsimused leiavad demokraatliku lahenduse,“ on peaminister varem öelnud.

Moskvale ettekääne Ida-Virumaa referendumiks?

„Kui see kriis jätkub, siis kindlasti avaldab see mõju ka Eesti eesistumisele. Seda ei saa ju ignoreerida,“ ütleb Bahovski. „Mis tahes kriis Euroopa Liidus on kahjulik Eestile, sest mida nõrgem on Euroopa Liit, seda kehvemas olukorras oleme meie. Praegu on muidugi raske öelda, kuidas see täpselt võiks mõjutada, sest me ei tea veel, kuidas kriis laheneb, aga need on üldised aspektid.“

Nii nagu Kirna, nii leiab ka Bahovski, et Kataloonia iseseisvuse tunnustamine on koht, mille üle tuleb sügavalt mõelda. „Kuulutada rõõmsalt, et me tahame tunnustada Kataloonia iseseisvust, võib olla kahe teraga mõõk. Tuleb aru anda, et Hispaania ei ole Nõukogude Liit või endine Jugoslaavia, aga teisest küljest annab see Moskvale suurepärase ettekäände aidata kaasa näiteks Ida-Virumaa referendumi korraldamiseks,“ ütleb Bahovski küsimuse peale, mis oleks, kui midagi säärast otsustaks ühel heal päeval teha Ida-Virumaa.

„Me peame olema oma soovidega ettevaatlikud ja samal ajal ei tohi muidugi jääda ükskõikselt vaatama või mitte midagi tegema. Kui seal peaks puhkema tõeline kaos või vägivald, mis seal juba juhtunud ongi. Aga kui mõtleme, mis Hispaanias kunagi ajalooliselt on juhtunud – ma pean silmas kodusõda ja terrorit –, siis peame ikkagi sekkuma. Kuidagigi. Kas või sõnaliselt,“ leiab Bahovski.

Erkki Bahovski loodab, et Hispaanias toimuv laheneb läbirääkimiste teel. (Teet Malsroos)

Hispaania on meie liitlane

„Kui räägime tunnustamisest, siis tunnustada saab riiki, millel on riigi tunnused. Küsimus on, kas Kataloonial on riigi tunnused. Kas ta kontrollib oma territooriumit, mis on üks riigi põhilisi tunnuseid? Kui vaatame praegu Hispaania politsei tegutsemist hääletusjaoskondades, siis on selge, et Kataloonia ei kontrolli oma territooriumit,“ räägib Bahovski. „Selles mõttes on see väga raske küsimus ja tõesti, tulles tagasi Ida-Virumaa juurde – kui teeme mingi sammu rahvusvahelisel areenil, siis peame mõtlema, kuidas Moskva võib seda ekspluateerida.“

Bahovski sõnul oleme tunnustanud iseseisvat Kosovot, aga seal oli olukord teistsugune. „Kosovos toimus tõesti etniline puhastus. Riik ei saanud Serbiaga läbi ja kosovlased on serblastest etniliselt selgesti eristatavad. Katalaanide ja hispaanlaste puhul ei ole see nii selge.“

Samuti viitab Bahovski, et tõenäoliselt otsivad katalaanid rahvusvahelist tunnustust, mille otsingud ilmselt suurenevad. „Ei saa välistada, et tekib eksiilvalitsus. Siis on küsimus, kes selle eksiilvalitsuse vastu võtab, kus see eksiilvalitus on jne. Selles mõttes on palju ja raskeid küsimusi,“ sõnab Bahovski. Tema sõnul peame endale aru andma, et Hispaania on meie liitlane nii NATOs kui ka Euroopa Liidus. „Tõepoolest, kui lugeda Hispaania põhiseadust – mina olen seda lugenud –, siis seal ei räägita võimalusest, et mingi osa saab seal eralduda. See pole ette nähtud.“