Kas Eesti peaks toetama Kataloonia iseseisvumist või pole meil seda mõistlik teha Ida-Virumaa kunagisi referendumiihalusi silmas pidades?

Mart Nutt, riigikogu liige, IRL: Katalaanid on põlisrahvas, neil on õigus referendumi korraldamiseks. Ida-Viru pole aga Eestis eraldi üksusena kunagi eksisteerinud, Eesti on tervik ja Ida-Viru selle osa. Kui vaatame 1991. aastat, siis juba siis polnud võimalik Ida-Viru puhul selliseid argumente kasutada.

Kui Kataloonia referendumi tulemus kaldub iseseisvuse poole, siis oma osa selles on ka Hispaania valitsuse otsusel kasutada referendumi korraldamise vastu jõumeetmeid. Hispaania seaduste ja valitsuse seisukohtade järgi on referendumi läbiviimine ebaseaduslik. Sellises olukorras on jõu kasutamine mõttetu, kui referendumi tulemus on seadustekohaselt niikuinii kehtetu.