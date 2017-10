Kui äsjalõppenud ELi tippkohtumisega kaasnes kardetud liikluskaos, siis – elavaid klassikuid parafraseerides – sellises kaoses tahaks edaspidigi kogu aeg elada. Sedavõrd autotühja linna kui tippkohtumise aegu polnud näha isegi pühapäevale tõstetud autovabal päeval, harilikest nädalavahetustest rääkimata.

Järelikult politsei korduvad hoiatused mõjusid ning tundidepikkuste ummikute kartuses jätsid paljud autoomanikud oma sõidukitega kesklinna trügimata. Sellest saab teha veelgi olulisema järelduse – et Tallinnas on täiesti võimalik autota hakkama saada. Ei pandud ju ühtki ettevõtet-asutust tippkohtumise päevadeks kinni ega öeldud töötajaile, et ärge täna tööle tulge. Täpselt samamoodi töötasid koolid ja lasteaiad, ei antud lastele vabu päevi. Järelikult suutsid kõik mõne kvartalivahe autoga sõitmise asemel ka jala tööle minna ja kaugemalt tulijad tõi paljukirutud ühistransport õigeks ajaks vajalikku kohta.

Kui autota sai hakkama tippkohtumise ajal, siis küllap saaks edasipidigi, kui vaid tahtmist oleks. Pole vaja liikumisvaeguses võsukesi autoga koolimaja treppi viia, käigu jala või sõitku bussiga. Pole vaja ka vanematel endil igale poole autoga trügida, käigu samuti jala või jätku mõttetud sõidud tegemata.

Linn peaks sõiduteed kitsamaks tegema, et ratta- ja kõnniteid nende arvelt laiendada.