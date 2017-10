Paraku heidavad paljud selle enesedistsipliini sedamaid kõrvale, kui on oma plekkliisu kätte saanud ja rooli taha istuvad. Hetkega unustatakse elementaarne teadmine, et avalikus ruumis tegutsemine nõuab kõikidelt ühtsete ja kindlate reeglite ranget täitmist. Sellele lihtsalt sülitatakse – tihti julmalt, teiste liiklejate õigusi ohtlikult ignoreerides või korralikke sõitjaid naeruvääristades.

Niisugune suhtumine saab alguse, nagu kõik ühiselu ebakohad, ikka kedagi eeskujuks võttes. Pereisa käitumist rooli taga jälgivad lapsed palju tähelepanelikumalt, kui me arvata oskame. Aga peale tema käitumise võib laste suhtumist liiklusdistsipliini mõjutada ka teiste liiklejate tegevus. Uljad ja ohtlikud möödasõidud võivad tuua tahtmise kunagi samamoodi kihutada ja kui pereisa selliseid asju õigel ajal lahti ei seleta, võib see soov veelgi kasvada.

Autode üleküllus meie tänavatel on viinud selleni, et juhtide käitumist ei ole enam võimalik jälgida ega ammugi mitte kontrollida. Isegi räigelt liikluseeskirju rikkujaid ei saa tiheda liikluse tõttu jälitada ega ammugi mitte kinni pidada, sest see tekitaks sedamaid suure segaduse ja ummiku. Sellest tekkiv karistamatuse tunne julgustab rullnokkadest roolikeerajaid veelgi otsima piire, milleni võib liikluseeskirjade rikkumise ja muidugi korralike kaasliiklejate närvide arvel minna.

Pisirikkumistest, nagu sõidurea vahetusel suunamärguanne, enam ei räägitagi, jõhkrad reavahetused, mis teisi pidurdama sunnivad, vastuliikuja teepeenrale pööramist või äkkpidurdamist eeldavad möödasõidud on tavaliseks saanud.

Alles mõni aasta tagasi hõiskasid seadusetegijad, et reavahetusega paremalt poolt möödasõit, vingerdamine, on nüüd likvideeritud. Enam seda keeldu vist keegi ei mäletagi, sest kiirustajatele on niisugune sõiduviis jällegi normiks saanud! Sõidutee märgistust, nagu pidevjoont või triibutatud ohusaarekesi, aga ka üldiselt möödasõitu keelavaid kohti ei peeta millekski. Ka selle kirjutise ajend oli viimne piisk kannatusekarikas, kui keegi rullnokk sooritas minu lubatud 70kilomeetrise kiirusega liikuvast autost möödasõidu Valingu raudteeviaduktil!

Tundub, et tänapäeval enam liiklusmärkidele maalitud numbreid ei tunta. Või siis peetakse kiirust piirava märgi numbrit miinimumkiiruseks, mis lausa kohustab sellest kiiremini sõitma. Neid, kes vaid lubatud kiirusega liiguvad, peetakse tossikesteks, vahitakse mööda sõites etteheitvalt tigeda näoga või lõpetatakse möödasõit ilmeka žestiga, oma auto tagumikuga peaaegu möödasõidetava esitiiba riivates.

Tädimaalilik ahastamine – kus on politsei silmad! – on tegelikult kohatu. Aru saades, et selles segaduses on võimatu korda luua, võeti liiklusega tegelnud mundrimehed lihtsalt looduskaitse alla, anti neile korraldus tänaval liigeldes silmad ja kõrvad kinni hoida ning närvide rahustamiseks hoopis heegeldama õppida.

Kaamera süüdistab

Üks tuttav ütles kunagi muigamisi, et BMW autodele on juba tehases sisse programmeeritud lubatust suurem kiirus. Elu näitab, et endale niisuguse romu soetanud rullnokad teevad kõik, et see tõde kõigile tuttavaks saaks. Mõistusevastaseid kummipõletamisi, kus tuntakse rõõmu suitsupilves toimuvatest kannapööretest, aga ka suure osa eespool kirjeldatud rikkumistest sooritavad just võimsate mootorite ja tagasillaveoga autod. Varem oli nende autode tagaaknal tihti näha rohelise vahtralehe märki, mida meie tobeliberaalne valitsus enam tarvilikuks ei pea. Valitsus juhindub statistikast: kui liiklussurmade arv hakkas vähenema, polnud vaja enam midagi distsiplineerivat välja mõelda, vaid hoopis ohjad lõdvemale lasta.

Rumal on mõtlemisvõimeliste olendite kohta nii öelda, aga ainuvõimalik distsiplineeriv vahend on ikkagi vaid küllalt range karistus. Hirm kopsaka trahvi ees aga ei luba huligaanitseda ainult siis, kui eksisteerib arvestatav võimalus vahele jääda. Senikaua kuni see puudub, on iga manitsus tulutu. Pealegi rullnokk ajalehti ei loe ja raadiost kuulab ta vaid tümpsu, sedagi nii valjult, et kogu tänav kõmiseb. Ometi öeldakse, et autojuht peab mitte ainult silmad, vaid ka kõrvad lahti hoidma.

Mida siis teha? Politsei kombel alistumise märgiks käed tõsta – las möllavad? Sest tänapäeval on igas peres vähemalt üks auto, aga juhilubadega isikuid mitu korda rohkem ja neist vähemalt veerandiga tekib aeg-ajalt probleeme. Kust võetakse see ametkond, kes oleks suuteline kõiki rikkumisi menetlema, sest see pole tuim kantseleitöö nagu kiiruskaamerate trahvide arvestamine, vaid vajab mõtestatud, õiglast lähenemist.