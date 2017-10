Kui Madridi käsitluses on referendum ebaseaduslik, siis järelikult oleks seda ka referendumi tulemused. Jõu ebaproportsionaalne kasutamine tekitab aga pikaks ajaks vastaseisu, mille lahendamiseks keskvõimul head vahendid puuduvad. Seda kinnitab ka dialoogi vältimine katalaanidega, mis lõppkokkuvõttes on viinudki referendumi korraldamiseni.

Hispaania valitsuse verine sekkumine Kataloonia iseseisvusreferendumi läbiviimisse on arusaamatu eriti meile, kes me suutsime oma iseseisvuse saavutada rahumeelselt laulva revolutsiooni käigus. Enamgi veel – politsei rünnakutes sajad rahumeelsed vigasaanud ei käi kokku meie arusaamadega tänapäevasest demokraatiast.

Madrid peab endale esitama nüüd küsimuse, mismoodi on võimalik edaspidine rahulik kooseksisteerimine pärast referendumiaegset verevalamist. Oma rahvast peksma minna on valitsusest lühinägelik – juhul kui Madrid ikka peab katalaane omadeks.

Keegi ei taha, et katalaanide iseseisvusvõitlus muutuks valitsuse tegevuse tõttu millekski sarnaseks, nagu oli IRA tegevus Suurbritannias ja Põhja-Iirimaal. Maailmas on iseseisvutud varemgi, kasvõi Eritrea eraldumine Etioopiast, Tšehhoslovakkia jagunemine kaheks riigiks, rääkimata juba nõukaimpeeriumi ja Jugoslaavia lagunemisest ja Kosovo loomisest.

Öeldakse, et vägisi armsaks ei saa. Madridi jõuvõtted katalaanide armastust keskvõimu vastu kindlasti ei suurenda. Eriti lühinägelik on võimaliku konfliktikolde tekitamine olukorras, kus ELil tuleb olla valvel islamiterrorismi ees, mille käes Hispaania isegi on kannatanud. Milline on aga Madridi võluvits rahulikuks edasielamiseks, seda peab nende käest pärast jõuvõtete hukkamõistmist nüüd jõuliselt küsima nii EL kui Eesti parajasti selle eesistujana.