1. oktoobril on rahvusvheline muusikapäev ja kuigi maailmas on see juba üsna vana traditsioon, hakati Eestis muusikapäeva laiemalt tähistama 2013. aastal. Nagu ikka, andsid ka tänavu muusikud muusikapäeval kontserte kõikvõimalikes ja –võimatutes kohtades.

Lennujaama reisijate alas lasid kaunitel helidel kõlada klarnetist Marten Altrov, pianist Johan Randvere ning lauljatar Evelin Samuel-Randvere. Muidugi tuli lennujaama külastajatele selline üsna spontaanne kontsert suure üllatusena. Erinevates suundades lennukitele kihutavad turistid leidsid siiski ka aega, et hetkeks peatuda ja muusikat nautida, paljud salvestasid seda imeasja muidugi ka nutitelefonidega ning jooksid siis edasi.

Marten, Evelin ja Johan olid enne ja pärast kontserti väga hästi meelestatud ja kinnitavad nagu ühest suust, et lennujaamas kontserdiandmine on väga tore kogemus. „Kui vahepeal tulid teadaanded, kuhu väravasse minema peab, kõlas see aeg-ajalt räpilauluna,“ muigab Evelin Samuel-Randvere. Klarnetist Martin Altrov ütleb, et vahepeal oli küll lärmakas, kuid polnud hullu midagi.

Evelin ütleb, et lennujaamakontsert oli nende jaoks märgiline. „See on meie koosseisu kõige esimene esinemine. Meie oleme Johaniga enne muusikat teinud ja Johan on Marteniga teinud, aga kolmekesi on see esimene.“ Johan ja Evelin on abielus, Marten aga Johani hea sõber ja nii otsustatigi jõud ühendada. Randvere paljastab, et neil on tegelikult veel ka neljas kvartetiliige, tšello, kuid tema oli muusikapäevaks juba hõivatud.

Vaata videost, millistes põnevates kohtades muusikud veel esinenud on, ning kuidas nemad muusikapäeva tavaliselt tähistavad.