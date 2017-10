Eesti esinõid Marilyn Kerro annab tihti oma Facebooki lehel inimestele nõu ja õpetussõnu, kuidas elus paremini toime tulla ja jagab oma mõtteid maailma asjade teemal. Nüüd kirjutab ta, et oktoober on käes ja on aeg oma mõtted enne suurt talveund korrastada.

„Tihtilugu me unustame elu tõekspidamised, uskumised, tasakaalu ja sulandume ise endalegi märkamata massidesse. Teeme seda mida teised, arvame seda, mida teisedki, sest nii on mugav. Küsime nõu, kuigi teame sisetunde järgi vastust. Vaatame aga me ei näe, kuulame kuid me ikkagi ei kuule,“ kirjutab ta.

Lisaks on Marilyn kirja pannud mõtteviisid, mida isegi elus järgib ja kasutab. Näiteks mõtleb ta, et inimesel on üks elu, teekond ja võimalused. Eluraamatul kordustrükki pole. „Ela nii, et tagasi vaatad kõikidele kogemustele muigega, kui aeg minna,“ soovitab Kerro.