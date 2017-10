„Muidugi tahaksin ma ka ise uuesti kogu näosaate läbi teha,“ õhkab külaliskohtunikuna näosaates osalenud Kalle Sepp, mullune võitja.

„Kõik mälestused tulid kohe tagasi, kui TV3 parklasse sisse sõitsin! Näosaade on nii uskumatu kogemus, et tahaksin seda veel! Võit ei ole üldse oluline, tähtis on see protsess ja kõik inimesed siin lava taga! Sel aastal on näosaates erakordselt äge kamp!“

Kui TV3 asus uue hooaja osalejaid välja hüüdma, oli Kalle vaimustust täis: „Mõtlesin, kuidas see üldse võimalik on – nii lahedad tegijad!“ Eriti tegi Kallele heameelt sõber Valter Soosalu tulek näosaatesse. „See on täpselt tema koht,“ lausub ta. “Valter on nii mänguline, vaimukas ja võimekas, et mul oli tema üle väga hea meel. Ja Hanna Martinson! Ma tean tema õdesid, aga Hannast ei teadnud ma mitte midagi. Hanna laulab nagu kulda! Arvan, et sel hooajal tuleb vägevalt üllatusi.“

Kalle tunnistab, et kohtunikelaua taga istumine oli talle paras piin. „Ei taha ju pingerida moodustada, see on vastik,“ muigab ta. „Osalejate seas istumine on lust! Mul ei tekkinud eelmisel hooajal kordagi küsimust, miks ma ainult neli punkti sain – ikka oli lõbus! Keegi ju välja ei lange, kõik pingutavad edasi. Kes iganes selle saateformaadi välja mõtles ja siia tõi, ütlen aitäh!“