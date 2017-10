Tütarlapselik kleidike, blondid kiharad. Just säärasena astus näosaates üles näitleja Andres Dvinjaninov, kes kehastas 4aastast Maarja-Liis Ilusat. Kõige noorimat artisti, keda üldse on võimalik näosaates parodeerida.

„Kõige vanem mees tegi Eesti kõige nooremat lauljannat,“ naerab Andres. „Eks number tuli välja täpselt nii hea, kui mu tervislik seisukord hetkel võimaldab. Füüsiliselt ei tulnud mul päris hästi välja väikese tüdruku mängimine, minu laiade õlgadega võiksin pigem ameerika jalgpalli mängida. Kuid hääleliselt tuli mul see välja natukene väikse lapse moodi küll!“

Andres lisab, et ei võtnud ühegi lapse pealt śnitti , kui Maarja-Liisiks kehastuma asus. „See lapsehääl lihtsalt tuli minu seest välja ja järsku oligi olemas,“ sõnab ta. „Ma ei ole kunagi varem väikest last mänginud, lavakunstikoolis seda ei õpetatud.“

Et järgmises saates on Andresel teha Hendrik Sal-Saller, on see talle kui näitlejale nagu värskendav vihmasadu pärast tütarlapse mängimist. „Ootan küll juba selle veidra tüdrukukostüümi ja paruka eemaldamist, et uuesti normaalseks inimeseks saada.“