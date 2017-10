Eestimaa loomakaitse liit palub riigiprokuratuuril kohustada politseid algatama kriminaalasi juhtumis, kus mees sidus koera Tallinna loomade hoiupaiga juures pingi külge ja lahkus.

Politseile saadetud Eestimaa loomakaitse liidu avalduse järgi tõi üks mees 21.septembril Tallinnas Sinirebase 24 asuvasse loomade hoiupaiga territooriumile koera, sidus ta pingi külge ja lahkus. Hoiupaiga töötaja tegi koera peremehe kindlaks, kes aga ei olnud huvitatud koera endale tagasi võtmisest. Seoses sellega, et koerale ei olnud tekitatud tervisekahjustusi, puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist, on politsei teatanud ELLile. Samuti peab avalikus kohas toime pandud süüteo puhul olema riivatud inimeste õigustunne. Seoses sellega, et koer toodi loomade hoiupaiga juurde, kus on eeldatav loomade viibimine, polnud mööduvatel inimestel alust arvata, et tegemist on looma hülgamisega, leidis politsei. Nüüd palub ELL riigiprokuratuuril kohustada politsei- ja piirivalveametitalgatama asjas algatama kriminaalmenetluse.