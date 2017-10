„Ütlen ausalt, ega ma võitma nüüd küll ei tulnud, tulin ikkagi osalema,“ poetab muusik Valter Soosalu, kes Tom Jonesina publiku pahviks lõi. „See on ikkagi säärane saade, kus kõige olulisem on meelelahutus ja puhas fun. Ausalt öeldes ma üldse ei mõelnud võidu peale.“ Painavaid unenägusid, mis pulbitseks Tom Jonesi lugudest, Valter ei näinud. „Ettevalmistust tuli ikka korralikult ära teha ning ma ei tea, kas see oli paine, aga ikkagi on see ju suur vastutus – inimesi, kes seda saadet vaatavad, pole ju üldse mitte vähe,“ sõnab ta. „Inimestele tuleb pakkuda kõike, mida sa oskad ja teha seda nii hästi kui sul vähegi võimalik on.“ ELEGANTNE PUUSANÕKS: Muusik Valter Soosalu energiline ja elegantne etteaste Tom Jonesina võttis pahviks nii kohtunikud kui ka publiku. Mis kõige tähtsam, Valtri etteaste oli siirast rõõmu täis. (Erlend Štaub) Tundis etteaste ajal siirast rõõmu

Valter ise on saate lõppedes omadega kaunikesti läbi: „Delilah“ esitamine kõigi asjakohaste puusanõksudega on mõjunud üsnagi väsitavalt. Liiatigi kandis ta peas erakordselt kohevat parukat, mis on omakorda paras katsumus. „Parukas on tõesti paras kiiver, aga puusad said mul painduvamaks selle suure harjutamisega,“ muheleb muusik, kes nii hingega rolli tegi, et sai koguni väikese seljatrauma. „Korraks võttis hingetuks, aga see oli ka ainult korraks!“

Vaatamata füüsiliselt raskele numbrile, suutis Valter laval lakkamatult naeratada. „See on võrreldav sellega, kuidas laulupartii sujub,“ räägib Valter. „Vee pinna peal on kõik tore, uhke ja naeratav, aga selle pinna all käib töö. Kasvõi jalgadega. Aga eks mul oli etteaste ajal ikka päris palju siirast rõõmu. Arvan, et iga naeratus, mis siin laval tekkis, oli tulnud õigest tundest – nii nagu naeratus peab tulema. Mitte nii nagu iluuisutajad, kes jõuga naeratama peavad.“