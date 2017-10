Uue hooaja esimese näosaate võitis Valter Soosalu, esitades Tom Jonesi repertuaarist lugu „Delilah“.

Lisaks võitjale andsid endast parima veel Hele Kõrve, kes tegi järele Elina Borni lauluga „In or Out“. Seda vaatas kohapeal ka Elina ise. Tema ülesandeks jäi sel korral parodeerida Kurt Cobaini lauluga „Where Did You Sleep Last Night“.

Andres Dvinjaninov kehastas naist, püüdes esitada Maarja-Liis Ilusa laulu „Õnneseen“. Loosiratas ei hellitanud ka Bert Pringit, kes pidi samuti naist kehastama. Tema ülesandeks jäi laulda Heli Läätse hitti „Kaunid baleriinid“.