Vali välja paar tooni, mis on sarnased sinu nahatoonile ja kanna triipudena näo alaossa lõuajoonele nii, et kael oleks ka näha. See toon, mis sulandub nahka nii, et ei ole nähagi - on õige. Hea on omada kahte tooni jumestuskreemi, suvel tumedamat ja talve jaoks heledamat, kevadel ja sügisel saab neid omavahel segada, et saada õige varjund. Heledamaks saad jumestuskreemi, kui segad seda niisutava kreemiga, sel juhul muutub meigipõhi veidi läbikumavamaks.

Jumestuskreemi saad hajutada näole sõrmedega, meigikäsnaga, jumestuskreemipintsliga.

Liiga palju meigikreemi või alustoodet – meik on toonimiseks, mitte nahavigade peitmiseks

Kui midagi vajab peitmist või täitmist, siis kasuta selleks just selleks otstarbeks loodud tooteid. Paks meigikiht näol jääb väga märgatav ja teeb vanemaks, pigem võimendab kortse ja naha vigu, kui peidab neid.

Liiga palju puudrit.

Puuder on õhkõrnaks paitamiseks meigi viimistlemisel ja kinnitamisel, üleliigne puudrikiht jätab raske ja teatraalse, veidi jahuse mulje, toob esile näokarvad ja kuivatab liigselt nahka.