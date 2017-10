Tartumaal Kambja vallas Kavandu külas põleb viljakuivati ja sorteerimimisjaam. Reageeritakse suurte päästejõududega Lõuna-Eestist, kirjutas Päästeamet sotsiaalmeedias.

Täna hommikul kell 8.39 süttis Tartumaal viljakuivati. Hetkel on olukord kontrolli all ning tulekahju ei ohusta ümbruskonda. Kustutustööd veel käivad, kohal on 15 päästeautot. Kustutamine käib nii hoone seest kui väljast.