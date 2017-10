Publikut, keda jagus peamiselt parterisse ja kolmandikule oli esimesest rõdust, oli valdavalt venekeelne. Kahjuks oli saalis näha vaid paari eesti muusikaringkonna inimest. Seda enam, et väidetavalt oli see maestro viimane külaliskontsert, mida kinnitas ta peale esinemist lühiintervjuus ka Õhtulehele.

Seega andis üks suuremaid kunagisi muusika lavatähti Nõukogude Liidus selge sõnaga teada, et tema ühte tuntumat hitti pole publikul mõtet oodata. Tegelikult andis kontserdi kavast juba aimu selle pealkiri „Raimonds Pauls/ Opera“ ning kaastegevad Läti Raadio Bigbänd ja kammerorkester Sinfonietta Rīga, kelle esituses kõlasid aariad Georges Bizet’, Giacomo Puccini, Antonín Dvořáki, Camille Saint-Saënsi, George Gershwini, Vincenzo Bellini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi jt ooperitest erinevates arranžeeringutes ja tõlgendustes. Nagu öeldi kava tutvustuses, see oligi „estraadi- ja ooperimuusika hõrk kokteil Raimonds Paulsi laulva klaveri esituses.“

Estonia klaveri taga ennast suurepäraselt tundnud ning endiselt vitaalsust demonstreeriv Pauls publikuga eriti suhtlema ei kippunud. Saates saali lisaks lugude teadustamisele vaid paar repliiki. Milles ta esimeses kava esimesel poolel märkis, et võib-olla on see natuke nukrates nootides. „Kuid vanus on see, mis siin oma osa mängib,“ teadustas ta vahemärkusena klaverilt tuge otsides. Hulga rõõmsamas