Sel aastal oma 25. aastat laval tähistav artist DJ Bobo andis Tallinnas Saku Suurhalli laval efektse ja fantaasiarohke kontserti juubelituuri “Mystorial” raames.



DJ Bobo alias Rene Baumann on müünud üle 15 miljoni albumi, olnud mitmeid kordi muusikaedetabelite tipus ja teeninud kümneid muusikaauhindu üle maailma. DJ Bobo populaarseimateks lauludeks on “Everybody”, “Freedom” ja “Keep on Dancing”. Viimastel aastatel on muusik toonud lavale visuaalselt efektsed ja saladuslikud kontserdietendused, mille vastukaja on fännide ja kriitikute poolt ülimalt positiivne.



Kontserdituur “Mystorial” tõi Saku Suurhalli lavale kümned tantsu- ja laulunumbrid efektsetes kostüümides esinejatega, keda toetas videolahendus ja pürotehnikashow. DJ Bobo ise oli septembris Tallinna jõudva etteaste üle väga elevil. “Selle juubelituuriga tahtsime me inimestele väga palju anda. “Mystoriali” külalised said osa hämmastavast ja põnevast ajarännakust, mis jääb nende mälestustesse pikaks ajaks,” sõnas artist.