Kui 30. septembril palusid metsa eksinud inimesed politsei abi viiel korral, siis terve kuu vältel on politsei saanud juba sadakond teadet eksinud marjulistest.

Enamus juhtumeid iseloomustab eksinute kõrge iga, mistõttu on otsingud tihti väga ajakriitilised. „Positiivne on, et mobiiltelefoni metsa kaasa võtmine on saanud pigem reegliks. Samuti ei jäeta metsast väljatulekut pimeda peale, mil nii omal jõul kui politsei kaasabil on metsast kordi keerukam välja pääseda,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri politseikapten Ottomar Virk.

„Kompass, kaart või nutitelefoni kaardirakendus on järgmine samm, millele tõsisemalt metsa marjule minnes tähelepanu pöörata, sest see aitab metsa eksimist ennetada. Tuleb tõdeda, et ka eakamate seas ei ole nutitelefon täna enam haruldus. Seega võiks noorem põlvkond oma vanematele ja vanavanematele teha elupäästva heateo, näidates nende telefonides kätte põhilised sammud, kuidas iseenda asukohta tuvastada ja tagasitee leida,“ soovitas politseikapten.