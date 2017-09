Disainisõbrad kogunesid eile meelelahutuslikule Disainioksjonile, kus esindatud olid nii moe-, toote-, ehte-, mööblidisain kui ka kunst.

Disainisõbrad kogunesid meelelahutuslikule Disainioksjonile

Pakkumises olid näiteks Aarikka hõimukaelakee, Tuuli Vahesaare punane Väepõll, Boris Berlini 100% taaskasutatud plastikust valmistatud vildist toolid ja muud põnevat.

Vaata pilte!

Veel tulemas:

Nädalavahetusel ootavad sind Noblessneri valukotta liiklema ja ostlema Disainitänav ja Moepõik, kaemiseks on väljas üle 20 näituse, toimuvad õpitoad nii suurtele kui väikestele ning erinevad meluüritused. Veel jõuad disainist osa saada!



Disainitänav ja Moepõik @ Noblessneri Valukoda (29.09.-01.10. 12:00-19:00)

Ka sel sügisel avatakse festivali raames Disainitänav ja Moepõik, kus liiklemiseks pole tarvis juhiluba. Kulge rahulikult keset head disaini, sest oma aadress on nii parimal moe-, aksessuaari-, toote- kui ka sisustusdisainil. Lisaks silmailule on Disainitänav hea võimalus soetada parimat disaini ka enesele.Loomulikult ei puudu siit ka maitseelamused!



Disainiöö Festivali näitused @ Noblessneri Valukoda (29.09.-01.10. 12:00-19:00)

Disainiöö toob seekord teieni üle 25 näituse, mis haaravad teemasid mööblidisainist veganmoeni ning mesilastest Disainerite näoraamatuni. Oled oodatud kaema!

PechaKuchaNight @ Noblessneri Valukoda (30.09. 17:00-19:00 )

PechaKuchaNight on Tokyo arhitektidelt pärit spetsiifiline esitlusformaat (20 slaidi pikkusega 20 sekundit), mille raames saavad loomeinimesed tuua avalikkuse ette uusi ideid ja õpetlikke kogemusi. Väikesemõõdulisest formaadist, mis aitab ettekandeid raamistada, et sisu laiali ei valguks, on välja kasvanud üle maailma tuntud üritus, kus on garanteeritud nii uued teadmised, huvitavad arvamused kui ka rohke huumor. Esinejate seas on disainereid, arhitekte kui ka erinevate eluvaldkondade esindajaid.

30. septembril astuvad publiku ette disaini aktivistid ja kuraatorid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Eestist. Huvitavate tootelugude kõrval tutvume ka linnamesilaste eluoluga. Esinevad: Josyane Franc, Gen Mandre, Margus Siilik, Erki Naumanis, Indrek Leht & Kurviz, Asko Künnap, Reigo Kuivjõgi, Beata Fabisiak, Zsófia Sztranyák, Denis Sorokin & Serj Saliatahn, Liis Vares jt.

Arhitektid ja disainerid luuletavad (30.09. 19:00)

Rida tuntud ja tunnustatud arhitekte, sisearhitekte ning disainereid on aegade jooksul sahtlisse poeesiat kirjutanud ja mõnel puhul seda ka trükis ilmutanud. Aeg on kapist välja astuda, põnevamad tekstid sahtlipõhjast üles korjata ning neid laiemale publikule esitada. Püünel loevad oma loomingut arhitektid Leonhard Lapin ja Vilen Künnapu, graafiline disainer Asko Künnap, sisearhitekt Sirje Kadalipp, disainerid Tarmo Luisk ja Tõnis Vellama. Et värvikatele kujudele veelgi värvi lisada, teeb muusikat ansambel AU koosseisus Asko Künnap, Kivi Larmola ja Adam Cullen. Kohale on taritud ka disaini-ime ja ufo-instrument – theremin.



Luuleõhtu on lülitatud Disainiöö festivali programmi 30.09.2017. Tegemist on esmakordse sellises vormis kavaga. Usume, et see on nii hull mõte, et see võib isegi õnnestuda. Soovime näidata, et arhitektid-disainerid ei ole ainult tõsised ja asjalikud vaid võivad olla ka poeetilised ega karda puistata oma hinge sügavamaid soppe.





Disainiöö äftekas @ Kärbes (30.09. 21:00)

Disainiöö laupäeva õhtune kogunemispaik on Kärbes Kitchen & Bar Telliskivis. Mõnus muusika, meeldiv atmosfäär ja hea seltskond!

Kärbes Kitchen&Bar on Vaba Lava teatrimajas asuv omanäoline söögi- ja kultuurinautimise koht, kus kohtuvad omavahel kunst, elav muusika ja maitsev Põhjala köök.



Äfteka DJ on Erkin Antov. Erkin Antov veab R2-s Jazzitup sarja. Jazzitup on jazzisaade. Kohakaasluse alusel on see ka funki ja souli, äärepealsete saundide ja kosmiliste gruuvide saade. Sõltuvalt kuufaasidest ja saatejuhtide tujust saab mekkida lugusid kuulsatest kummalisteni, nii keldrist kui otse peenralt.

Mina olen disainer @ Noblessneri Valukoda (01.10. 15:00-17:00)

Eesti Disainerite Liit viib Disainiööl läbi loengusarja "Mina olen disainer", kus disainerid ja loomeinimesed tutvustavad oma loomingut läbi viie õppetunni. Oma kogemusi jagavad disainerid, kes siiani on olnud pigem tähelepanukeskmest väljas ja kellega laiem publik pole veel kohtunud. Õhtu on täis üllatusi, uusi nägusid ja uusi jutte. Oma lugusid jagavad: Piibe Tomp, Martin Lazarev, Mihkel Masso, Mariana Laan, Kalle Aasamäe ja Gerli Pesor jt.



Pühapäevased õpitoad lastele @ Noblessneri Valukoda

Kangajääkidest meisterdamine Protexiga (01.10. 12:00)

Eelregistreerumisega! RSVP paula@protex.no

Protex Balti kutsub lapsi meisterdama endale üks vahva kaheksajalg, käepael ja mündikotike. Eesmärk on saata kangajääkid uuele ringile, et loodust säästa. Töötuba on eelkõige mõeldud lastele vanuses 5-10 eluaastat ning on täiesti õmblusvaba. Meisterdamine toimub kääride, paela, vildikate ja muidugi kangajääkide abiga.



Helendav rõõmupall sügiseks (01.10. 13:00-15:00)

Töötoas saab teada, kuidas kiiresti meisterdada pimedas helendavaid tutte. Töötuba juhendavad MTÜ Loovuslabor Huvikooli disainiringi tüdrukud Harkujärve koolist. Kuna tuti valmistamise juures on vaja loendada lõngaringe, siis tööd lõbusam teha koos paarilisega. Iga meisterdaja saab endale kaks lustakat tutti ja nende valmistamiseks kulub max.15 minutit.



Poola näituse esitlus ja Eesti linnamesinike töötuba lastele (koos meekoogi kaunistamise ja degusteerimisega) (01.10. 14:00)

Eestis üldteada Juhan Liivi luuletuse isamaa kujundist mesipuust inspiratsiooni saanuna otsustas Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas läheneva Eesti 100. aastapäeva puhul ning seoses Poola iseseisvuse taastamise 100. aastapäevaga, samuti seoses Eesti Laste- ja noortekultuuri aastaga, esimese kingitusena ette valmistada Piotr Socha raamatu „Mesilased” (Varrak, 2017) illustratsioonide ning mesinik Erki Naumanise õpitoa sisustuse ekspositsiooni. Seda ebatavalist näitust saab vaadata ja lugeda, ent veelgi enam – nuusutada, proovida (st maitsta) ning isegi kuulata.