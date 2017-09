Rahvusvaheline žürii valis keskkonnasõbraliku rõivadisaini konkursi VEGS Fashion Contest Tallinn 2017 finaali seitse tööd, millest igaüks oma unikaalsel ja innovaatilisel moel lahendab konkursi teemat “PLANET GAIA 2050 - elu uues maailmas.” Väljavalitud finalistide hulgast kuulutati võitja välja 28. septembril Noblessneris toimunud D_O_M – DISAIN ON MOES etendusel. Finaalis osalesid: Getter Vader, duo Kristina Sibul & Julia Perlin, Kerli Jõgi, Mariliis Pinn, Oksana Sljuzova, duo Laura Kabonen & Lis Pikkorainen ning Mirjam Kalmann.

VEGS Fashion Contest Tallinn 2017 konkursi võitis Kerli Jõgi, kelle konkursitöö kandis pealkirja “Ülerõivaste komplekt”. Zürii tõi võidutöö juures välja selle, et Jõgi kasutas ajatuid ja traditsioonilisi lõikeid uues ja värskes võtmes. Näiteks andis Jõgi uue hingamise klassikalisele pika kuue ideele. “Võitja õlajoone lõikelahendus 70ndate lõpust, aga aastal 2050 võikski olla moetrendide kordumise mõttes sarnane teema,” lausus moelooja Vilve Unt. Moelooja Kalle Aasamäe sõnul oli materjalikasutus oskuslik ja pealtvaadates tundus keeruline, kuid lõikeskeemid tegelikult äärmiselt lihtsad. “Võitja on andnud maksimumi. Tooted nii komplektis, aga ka eraldi kasutatavad, väga funktsionaalne,” ütles Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova.

Eriauhinna pälvis Mirjam Kalmann tööga, mis kandis pealkirja “Ruu”.

Näitus finaalis osalisevatest töödest on üleval Tallinna Disainiöö Festivalil Noblessneris veel kuni festivali lõpuni, 1. oktoober kl 18.00-ni. Näitusele sisenedes astuks kui põhjamaisesse metsa, kus valitseb värske õhk, sume valgus, lõputu rohelus. Veegan põhimõtetel valmivad materjalid on loodussäästlikult valmistatud ja eetiliselt käitletud. Iga oks, leht, juur, koor on väärtuslik nii loodusele, inimesele aga ka materjalide loomiseks. Näiteks saab teha kangast Kanada männi puidutöötlemisel tekkinud jääkidest, sojast, bambusest jne, isegi söest. Väljapanekul saavad rõivad otsekui osaks loodusest, sulandudes grüünega ja andes edasi mõtte, et iga tükike meid ümbritsevast keskkonnast on väärtuslik ning vajalik. Näituse kujundajad Piret Mägi ning Krista Teearu.

Rõivadisaini konkursi eesmärgiks on Eesti rõivadisainis loodussõbralike ning innovaatiliste materjalide ja nende kasutusviiside populariseerimine ning koostöö arendamine Eesti ja Itaalia disainisektorite vahel. Konkurss toimub koostöös Eesti tekstiilibrändiga VEGS, Itaalia vegan moesuuna ühe eestvedajaga VEGAN LIFE, Eesti Disainerite Liidu (EDL) ja Estonian Fashion Brands Associationiga (EFBA). Lisaks rahalisele preemiale on suurimaks auhinnaks hilisem 5% litsentsitasu rõivaste hulgimüügihinnast, kuna loodud prototüüp/prototüübid antakse tootmisse ning neid müüakse ja turundatakse rahvusvaheliselt.

