"Mina seda vandalismiks ei pea," kommenteeris Õhtulehele Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poliitik Dmytro Gaievoi, kes sodis koostöös Sitsi tänava elanikega täis sealse süstlavahetuspunkti ukse.

"Esiteks tänan kõiki kohalikke elanikke toetuse eest, kellega sel hilisõhtul see asi tehtud sai. Tänan ka Raimond Kaljulaidi, kes meid Facebooki postituses toetas. Arvan, et õiglane oleks majaelanikelt ikkagi enne süstlapunkti avamist luba küsida," räägib Gaievoi.

Poliitik ütleb, et ta ei pea oma tegu õigustatuks, kuid märgib, et põhiseaduses on olemas inimese õigus enesekaitsele. "See, et kohalikud iga päev sinna selliseid ähvardusi kirjutavad, võib tuua veel suurema probleemi. Arvan, et see punkt tuleb peatada."