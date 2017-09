Esimest korda saate ajaloos on laval korraga kaks Elina Borni – kuidas saab Hele Kõrve hakkama Elinale omase eriliselt käriseva hääletämbriga? Kuidas paneb Valter Soosalu oma puusad liikuma nii võimsalt, nagu seda tegi omal ajal Tom Jones? Tõotab tulla palju üllatusi, emotsioone ja rõõmupisaraid.

Saatejuht on multitalent Märt Avandi. Uue hooaja esimeses saates toovad andekad talendid teieni enneolematud esitused. Andres Dvinjaninovist saab pisike Maarja-Liis Ilus, kes esitab laulu „Õnneseen“. Kuidas nii suure mehe seest saab välja tulla peenike ja lapselik hääl?

Üks oodatumaid saateid – „Su nägu kõlab tuttavalt“ – alustab oma 6. hooajaga juba homme õhtul. Kohtunikutooli istuvad Tanja Mihhailova-Saar, Olav Osolin, Andrus Vaarik ja külaliskohtunikuks on eelmise näosaate hooaja võitja Kalle Sepp.

Hanna Martinson – Jennifer Rush “The Power Of Love”

Hele Kõrve – Elina Born “In or Out”

Elina Born – Kurt Cobain “Where Did You Sleep Last Night“